Plastik eşyaları temizleme yöntemleri nelerdir?

Plastik maddeden üretilmiş eşyalarınız kirlendiğinde nasıl temizlik yapmanız gerektiğini sizler için düzenledik...

Yaz mevsimlerinde balkon ve bahçelerde sıklıkla kullanılan plastik eşyalar, gün boyu güneş altında kalacağından dolayı kolaylıkla kirlenebilir. Peki sararmış olan bu eşyalar nasıl temizlenmeli? İşte yanıtı...

Kabartma Tozu

1 fincan kabartma tozu;

1 fincan su;

Bez, Sünger, Fırça.

Plastik temizliği yapılmaması durumunda ciddi sağlık sorunlarının olmasına neden olacağından, mutlaka plastiğin temizliği aksatılmadan yapılmalıdır. Özellikle de plastiğin köşelerinin mutlaka bu karışım ile birlikte temizlenmesi durumunda mikropların ölmesini sağlayacak olduğundan aksatılmamasına dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki şayet temizlik yapılmaması durumunda insanların sağlığını ciddi oranda tehdit edecektir. Bir kabın içerisinde kabartma tozu konularak üzerine su ekleyin.

Macun kıvamına gelene kadar karıştırmanız gerekmektedir. Lekelenmesi gibi bir durumda plastik üzerinden bu lekeyi de çıkartma konusunda etkili olur. Evimizde en çok kullanılmakta olan plastik eşyaların üzerinden çıkartmak için mutlaka temizliğine önem vermelisiniz. Macun kıvamına geldiğinde plastiğin üzerine sürülmeli ve lekenin ciddiyetine göre fırçalanmalı ardından sünger ile birlikte ovulmalıdır. En sonunda ise nemli bir mikrofiber bez ile birlikte silinmelidir. Kurutulması içinde kuru ve yine mikrofiber bez ile kurutulması gerekmektedir.

Plastik içerisine su dolmayacak bir eşya ise o zaman durulamak için musluk altında da yapabilirsiniz.

Sirke ve Deterjan Karışımı

1 fincan kabartma tozu;

Yarım fincan sıvı sabun;

1 çay bardağı beyaz sirke;

1 su bardağı su;

Sprey şişesi;

Bez, fırça, sünger.

Plastik eşyaların üzerinde bir leke olması durumunda bunu çıkarabilmek için yukarıda ki malzemelere ihtiyacınız olacaktır. Çocukların oyuncaklarında özellikle lekelerin oluşması durumunda ya da hijyen problemi yaşamanız halinde çocukların sağlıklarını tehdit edecek olması sebebiyle bu karışımı mutlaka uygulamanız önerilmektedir. Hem temizlik hem de mikroplardan arındıracak olması sebebiyle belirli aralıklarla bu malzemelerle yapacağınız karışım ile birlikte temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Sprey şişesi içerisine bütün malzemeler konulmalıdır. Suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına ılık olmasına dikkat edilmelidir. Malzemeler konulduktan sonra karıştırılmalıdır. Plastik eşyalara püskürtülmelidir. Birkaç dakika boyunca bekletmeli ve sonra sünger ile birlikte silinerek lekenin çıkması sağlanacak aynı zamanda da bakterilerden arındırılacaktır. Lekenin çok büyük olması durumunda ise fırça ile birlikte fırçalanmalı ve sünger ile ovulmasının ardından ise ilk öncelikle mikrofiber bez ile birlikte silinmeli sonrasında ise kuru bez ile birlikte kurutulmalıdır.

Çamaşır Suyu

1 tane sprey şişesi;

1 çay bardağı çamaşır suyu;

Su;

Sünger ve bez.

Açık renkli plastiklerin temizlenmesi için yapacağınız işlem ilk olarak bir sprey şişesine ihtiyacınız olacaktır. Bu şişenin içerisine çay bardağını tam olarak doldurmayacak kadar çamaşır suyu koymanız gerekmektedir. Üzerine saf su ilave ederek çalkalamalısınız. Çamaşır suyu aynı zamanda da mikropların ölmesinde etkili olacağı için özellikle plastik oyuncaklar ya da diğer eşyalarınızda hijyen sağlayabilmek amacıyla önerilmektedir. Plastik eşyayı alarak üzerine sprey şişesi ile birlikte püskürtmek gerekmektedir. Birkaç dakika bekledikten sonra ilk olarak sünger ile silinmeli ve daha sonrasında da nemlendirdiğiniz bez ile lekeli alan silinerek temizliği sağlanmalıdır. Plastik temizliği aksatılmaması durumunda hem daha hijyenik olacağı gibi hem de daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz.

Sodayla Temizliği

1 yemek kaşığı soda;

1 yemek kaşığı sıvı deterjan;

1 adet sprey şişesi;

Bez, sünger, fırça.

Temizleme konusunda hassas olanların herhangi bir problem ile karşılaşmadan hijyenini sağlayabilmeleri için önerilen temizleme yöntemleri arasındadır. Bu yöntemi kullanarak sizlerde evinizde bulunan bütün plastik ürünlerinizi temizliğini yapabilirsiniz. İlk öncelikle evinizde bulunan ve sizlerin kullanmakta olduğunuz yukarıda yazdığımız malzemeler temin edilmelidir. Bunun için yapacağınız işlem bir tane sprey şişesi içerisine ilk öncelikle soda ve sıvı deterjan konulmalı ve üzerine su ilave ederek ağzını kapatarak çalkalamanız gerekmektedir.

Daha sonrasında ise bu çözeltiyi kullanıyorken plastiğin her tarafına eşit miktarda püskürtmeli ve 5 dakika boyunca beklemeniz önerilmektedir. En sonunda ise işlem sırası ile birlikte lekenin bezin ulaşmayacağı bir yerde olması durumunda mutlaka sizlerden önerilen bu lekeyi çıkarabilmek için fırçalayın. Sünger ile ovalamanın ardından ise nemli bir bez ile birlikte silinmesi öneriliyor. Bu işlemi her zaman uygulamanız eşyalarınızın da daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Durulamak için plastiğin çeşme suyu altına tutularak karışımın tamamen çıktığına emin olun ve ardından da kuru bir mikrofiber bez yardımı ile birlikte karışımı silerek kurulamanız önerilmektedir.