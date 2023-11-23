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Sağlık Plastik doğrama tahtaları yüzünden her öğün bol bol plastik yiyorsunuz! Kansere sebep oluyor!
Sağlık

Plastik doğrama tahtaları yüzünden her öğün bol bol plastik yiyorsunuz! Kansere sebep oluyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 10:46:00 - 2023-11-23 10:46:33
Plastik doğrama tahtaları yüzünden her öğün bol bol plastik yiyorsunuz! Kansere sebep oluyor!

Plastik maddeler hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Sigaradan sonra en büyük kanser üreten madde hava ya da yiyecekler vasıtasıyla yuttuğumuz plastiklerden oluşuyor. resmen ölüm saçıyor.

Plastik maddeler hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Sigaradan sonra en büyük kanser üreten madde hava ya da yiyecekler vasıtasıyla yuttuğumuz plastiklerden oluşuyor. resmen ölüm saçıyor.
plastik doğrama tahtaları bıçak ile her temasında plastik tahtadan binlerce plastik kılçık oluşmasına ve yiyeceğe karışmasına sebep oluyor.
plastik tahtanızda görebileceğiniz her bıçak izi ve deforme olmuş alan, aslında oradan yiyeceğinize karışan ve yuttuğunuz plastik miktarını gösteriyor.

uzmanlar kesin suretle evdeki plastik doğrama tahtalarının acilen çöpe atılmasını onun yerine ahşap doğrama tahtası kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Yutulan plastikler başta kanser olmak üzere kısırlık, çocuklarda lösemi, kalp rahatsızlıkları gibi ölümcül hastalıklara sebep oluyor.

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