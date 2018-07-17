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Plastiği ne kadar tanıyoruz?

Kozmetiklerin içine konulduğu plastik kapların sağlığa zararlı olabileceğini belirten Dermatolog Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, bunu anlamanın yolunun plastik kapların altında bir üçgen içinde yazan rakamlara bakmaktan geçtiğini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 23:57
Plastiği ne kadar tanıyoruz?

Plastiklerin içinde bulunan başta bisfenol A(BPA), polivinil klorür ve fitalatlar gibi zararlı kimyasalların, uzun süre temas halinde hormon, üreme, meme ve prostat başta olmak üzere bazı kanser hastalıklarına neden olabileceğini ifade eden Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Memorial Kayseri Hastanesi Dermatolog Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, kapların altında üçgen içerisinde bulunan rakamların plastik içeriğine dair bilgi verdiğini dile getirdi. Polivinil klorür adı verilen PVC maddesinin, özellikle sıkılabilir ya da esnek plastik şişelerde kullanıldığını kaydeden Uzman Dr. Karaoğlu, kapların altında yer alan 3 rakamının PVC’nin varlığına işaret ettiğine dikkat çekti.

"1, 2, 4 VE 5 KODLARI GÜVENLİ"

1, 2, 4 ve 5 kodlarının güvenli olduğunu ifade eden Uzman Dr. Karaoğlu, üçgen içerisindeki rakamlara dair şu bilgileri verdi:
"Üçgenin içinde 1, 2, 4 ve 5 kodlarını görüyorsak bu plastiklerin sağlığımız için güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 3 ve 7 rakamları varsa bu plastiklerin özellikle ısıtıldıklarında, içine sıcak bir ürün konulduğunda veya tepkimeye girecek bir kimyasal konulduğunda zehirli kimyasalları dışarı verebilirler. Bu durum sağlığımız için tehlike arz edebilir. Eğer plastik şişelerin altında hiçbir ibare yoksa bunun güvenli olduğunu söyleyemeyiz.”

SICAK VE GÜN IŞIĞIYLA MARUZİYET SAKINCALI

Plastiklerin bir anda hasta etmeyeceğini ancak uzun süreli maruziyetlerde sağlığımıza zararlı sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Uzman Dr. Karaoğlu, "Plastikler mutlaka serin yerde tutulmalı, güneş ışığına direk maruz edilmemeli, farklı kozmetikler tekrar tekrar aynı plastik kutulara konmamalı. Sürekli mikro travmalar söz konusu olduğunda koca bir çınarı devirebilirsiniz. İşte sürekli mikro kimyasal maruziyet de sağlığımıza ciddi zararlar verip, hastalık oluşturabilir, unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.


İHA
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 23:57
  1. Kayseri
  2. plastik

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