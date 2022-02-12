Plan profesyonelce hazırlanmış.. İşte Kemal’in elektrik faturası tezgâhı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturaları üzerinden halkı kışkırtmaya çalıştı. Faturalarını ödemeyeceğini söyleyerek anarşi çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun sözleri halk nezdinde karşılık bulmadı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu ve ekibinin elektrik faturaları üzerinden yaptığı planı anlattı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Elektrik faturamı ödemeyeceğim” açıklaması, bilinçaltımda “Acaba zaten ödemiyordu da.. Onu mu açık ediyor” algısına sebep oldu..

Ankara’daki elektrik dağıtım şirketi Sabancı’ya ait olduğuna göre, artık bir açıklama yapılır, herhalde..

Ama işin ilginç yanı..

Nükleer santrale karşı çıkan..

Yani elektrik üretiminin artması ve ucuzlamasını sağlayacak bir adıma karşı çıkan CHP..

Yine HES’lere karşı çıkan CHP..

Yani “Su akar, Türk bakar” sözünü tersine çevirmek için adım atan ve daha fazla elektrik üretip, bu enerjinin ucuzlamasını sağlayacak projeye imza atan AK Parti iktidarına engel olmaya kalkışan CHP..

Nerede HES var ise, orada halkı kışkırtıp, engel olmaya kalkışan CHP..

Nükleer santrali geçtik.. HES’leri de geçtik..

Baraj yapımına bile karşı çıkan CHP..

Diyeceksiniz ki.. “Nükleer santrali anlamadık ama anladık sayın.. HES’leri de anladık sayın.. Ama barajlara niye karşı çıkıyorlar ki.”

Söyleyeyim..

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