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’Plajına sahip çık’ projesinin Kuşadası ayağı sona erdi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi plajında başlayan projenin ilk ayağı sona erdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:31
’Plajına sahip çık’ projesinin Kuşadası ayağı sona erdi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kuşadası Kadınlar Denizi plajında başlayan projenin ilk ayağı sona erdi.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinatörlüğünde yürütülen projeye katılan gönüllü öğrencilere sertifika verildi. Ödül törenine katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan Uygulamaları ve çevre bilincine yaptıkları katkı için TÜRÇEV’e teşekkür ederek, organizasyonun önümüzdeki sene büyüyerek devam etmesini dilediklerini belirtti.


Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 8 üniversite öğrencisi, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle beraber dört gün boyunca Kadınlar Denizi plajını temizledi.Çevre temizliğini bir alışkanlık haline getirdiklerini söyleyen üniversite öğrencileri, plajların temizliğinden halkın sorumlu olduğunu, çünkü plajların sahibinin halk olduğunu ifade etti. Çeşitli etkinlikler çerçevesinde vatandaşların bilgilendirilmesi ve çocukların çevre bilincine kavuşturulması için uygulanmaya başlanan proje, çözümün temizlemekte değil kirletmemekte olduğunu vurgulayarak, temiz bir çevre için eğitimin önemine farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:31
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