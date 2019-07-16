Plaj voleybolunda Antalya'ya yeni organizasyon - 2020 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - 2020 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek. CEV, 2020 yılında alt yaş kategorilerinde düzenlenecek Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. Buna göre, Antalya, gelecek yıl 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nı organize edecek. Antalya, son olarak 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

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