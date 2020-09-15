  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek
Spor

Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:54:51 -
Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası İzmir'de düzenlenecek

İZMİR (AA) - 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 17 Eylül Perşembe günkü müsabakalarla İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Selçuk Belediyesi, SWS Sports, Beach-It iş birliği ile Selçuk'un Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 26 Avrupa ülkesinden 64 takım ve 128 sporcu katılacak.

Teknik toplantının yarın yapılacağı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda 2 takım olmak üzere toplam 5 ekiple mücadele edecek.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği, tüm karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Turnuva boyunca, oyun sahası, antrenman sahaları, tribünler ve maç topları her müsabaka öncesinde ve sonrasında dezenfekte edilecek.

Organizasyon, 20 Eylül Pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi
Dünya

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı Atina yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, s..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı