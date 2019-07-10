Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

ANTALYA (AA) - 2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın yarın Antalya'da başlayacağı bildirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Antalya Spor Salonunda düzenlenen toplantıda, yarın başlayacak şampiyonanın, pazar günü sona ereceğini dile getirdi.

Avrupa'nın önemli organizasyonlarından birini gerçekleştirecekleri için mutlu olduğuna değinen Değirmenci, 64 milli takımdan 128 sporcunun şampiyonada mücadele edeceğini söyledi.

Değirmenci, şampiyonada geleceğin yıldızlarının yer alacağını belirterek, "Şampiyonada oynanacak 144 maç internet ortamında yayınlanıp, dünyanın her yerinden izlenebilecek. Plaj voleybolu olimpiyatlarının yükselen branşı. Antalya'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarla hem sporcularımızı halkımıza göstermek hem de gelecekte bizi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da dört yıl önce hizmete açılan Antalya Spor Salonu'nun çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Salondaki plaj voleybolu merkezinde yer alan sahalarda ilk kez uluslararası organizasyon düzenleneceğini anlatan Hacıcaferoğlu, organizasyonun Antalya'nın tanıtımı açısından güzel olacağını vurguladı.

Organizatör Gürsel Yeşiltaş ise 2020 yılında 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasını planladıklarını, bu tip şampiyonalarda ülke tanıtımını yaparak plaj voleybolu oyuncularını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 11-14 Temmuz'da Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi’nde oynanacak. Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda da 1 takım olmak üzere 4 takımla şampiyonada mücadele edecek.



Şampiyonada seyirci girişinin ücretsiz olacağı bildirildi.