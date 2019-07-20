Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
- Milli takım, elemelerdeki ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:42
İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 6-3 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım, Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu. Millilerin gollerini Barış Terzioğlu, Seyit Ahmet Süer ve Semih Türkmen kaydetti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.
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