Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Milli takım, elemelerdeki ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu



İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Belarus'a 6-3 yenildi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım, Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Belarus'a 6-3 mağlup oldu. Millilerin gollerini Barış Terzioğlu, Seyit Ahmet Süer ve Semih Türkmen kaydetti. Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

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