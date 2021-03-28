PKK/YPG'ye büyük darbe! Bakan Soylu duyurdu

Son dakika haberine göre; terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından, sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürülmeye çalışılan çok miktarda silah ve bomba malzemesi 27.03.2021 günü Suriye/Azez'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

TOW füzeleri, Mehmetçiğe karşı kullanılmıştı

Yakalanan silahlar arasında tank katili olarak da bilinen TOW füzelerinin olduğu da görüldü. Bu füzeler Türkiye’nin Suriye kuzeyinin terörden arındırılması amacıyla gerçekleştirdiği harekatlarda, TSK unsurlarına karşı sıklıkla kullanılmıştı.

2 Suriyeli şahsın yakalandığı operasyonda, şahısların bulunduğu kamyonda yapılan aramada;

(2) adet TOW Füzesi,

(24) adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,

(1) adet Keskin Nişancı Tüfeği,

(2) adet Doçka silah namlusu,

(200) adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadelerinde, malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını söyledi.

Bakan Soylu, operasyonla ilgili paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!

Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;

2 TOW Füzesi,

24 Kalaşnikof P. Tf.

1 Keskin Nişancı Tüfeği,

2 Doçka silah namlusu,

200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü