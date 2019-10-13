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PKK/YPG'li alçaklar Muhammed bebeği uykusunda şehit etmiş!

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettikleri bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine attığı roket ve havan mermileri sonucu şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın saldırı anında uyuduğu öğrenildi.

13 Ekim 2019 Pazar 22:31
PKK/YPG'li alçaklar Muhammed bebeği uykusunda şehit etmiş!

YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın saldırı anında uyuduğu, ablalarının ise aynı odada oynadığı öğrenildi. Omar'ın babası Muhammed Hani, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız bana telefonda 'Omar'ın intikamının alınacağı ve kanının yerde kalmayacağının' sözünü verdi ve bunu hızlandırdıklarını da söyledi" dedi. Anne Fatina Hadbe ise yaşadığı acının tarifinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Şehit Muhammed'in, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ailesiyle yaşadıkları ev, terör saldırısının hedefi oldu. Muhammed'in hayatını kaybettiği hain saldırıda, ablaları Hale ve Yasmin de ağır yaralandı.

Saldırıda 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi, çocuk katili YPG/PKK terör örgütünün acımasız yüzünü bir kez daha dünya kamuoyuna gösterdi.

Muhammed Omar'ın olayda yaralanan ablalarının tedavisi ise kaldırıldıkları Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Omar'ın babası Muhammed Hani yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı kınayan ve lanetleyen Hani, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizi ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu ve ziyaret sırasında beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşturdu. Cumhurbaşkanımız bana telefonda 'Omar'ın intikamının alınacağı ve kanının yerde kalmayacağının' sözünü verdi ve bunu hızlandırdıklarını da söyledi. Tüm devlet birimlerimiz olayın yaşandığı andan itibaren hep yanımızda oldu, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bu operasyon başarıyla tamamlanır ve terör örgütüne son verilir. Allah YPG/PKK terör örgütüne fırsat vermesin, onların sonunu getirsin. Bu teröristler toprakları elimizden zorla aldı."

Hani, kızları Hale ve Yasmin'in bir an önce iyileşmesini beklediklerini anlatarak, "Topraklarımız terör örgütünden temizlenir ve güvenli bölge oluşturulursa vatanımıza döneriz. Bize desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Muhammed bebek uyurken şehit edildi

Anne Fatina Hadbe ise yaşadığı acının tarifinin imkansız olduğunu dile getirdi. Oğlunun şehit olması, kızlarının da yaralanmasının yüreğini yaktığını ifade eden Hadbe, tek dileklerinin topraklarının katil terör örgütünden temizlenmesi olduğunu söyledi.

Tedavileri süren kızlarının iyileşmesini beklediklerini anlatan Hadbe, şunları kaydetti:

"Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda evimizden sesler ve dumanlar yükselmeye başladı. Odaya geldiğimde Muhammed Omar'ın bir tarafta, kızların ise bir tarafta yattığını gördüm. Hemen çocuklarımı alarak hastaneye götürdüler. Bir annenin yüreği nasıl hissederse ben de aynı şeyleri hissettim ve yüreğim yandı. YPG/PKK terör örgütü oğlumu şehit etti, kızlarımı yaraladı, evimizi yıktı. Allah bu terör örgütünü kahretsin, Rabb'im bunları muvaffak etmesin, Allah'ın laneti üzerilerine olsun. Kızlarım hastanede tedavi görüyor, onlarla çok iyi ilgileniyorlar. İnşallah sağlıklarına kavuşurlarsa bir nebze de olsa teselli olurum. Allah Türk ordusunu korusun. İnşallah bu topraklar terörden temizlenir ve huzura kavuşuruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."

Tüm destekler veriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici de 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi ve 2 ablasının yaralanmasının ardından Bakanlık olarak aileye devletin tüm imkanlarını sunarak destek verdiklerini söyledi.

Muhammed Omar'ın harekatın ilk bebek şehidi olduğunu ifade eden Bilici, "Şehidin ailesine desteğimizi ilk andan itibaren verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ailenin hastanede tedavi gören 2 kızının sağlıklarına kavuşması için gerekli her şey yapılıyor. İhtiyacı olan tüm insanlarımıza devletimizin şefkatli elini uzatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 22:31
  1. Şanlıurfa
  2. YPG
  3. PKK
  4. Muhammed bebek
  5. Muhammed Omar
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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