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Gündem PKK/YPG'den alçak hazırlık! Bakın nereye bombalı saldırı yapacaklardı
Gündem

PKK/YPG'den alçak hazırlık! Bakın nereye bombalı saldırı yapacaklardı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus'taki devlet hastanesine bombalı saldırı amacıyla keşif yapan terör örgütü 2 PYD/YPG/PKK/KCK'lı teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 23:44:00 -
PKK/YPG'den alçak hazırlık! Bakın nereye bombalı saldırı yapacaklardı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda faaliyet yürüten yerel kolluk birimleri tarafından düzenlenen operasyonda, Kandura Beldesindeki devlet hastanesine bombalı terör saldırısı için keşif yaptığı belirlenen terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK'lı U.E.H. ve F.E.A. gözaltına alındı.

Operasyonda uzun namlusu silah ve 25 fişek ele geçirildi.

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