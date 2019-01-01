PKK/YPG rehineleri de götürüyor!

Terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin Suriye’de bulunan askeri üslerini boşaltmaya başlamasının ardından Münbiç ve Tabka’da bulunan rehinelerle birlikte güneye doğru çekilmeye başladı. İkiyüzlü Batı ve ABD’nin oldu bittiye getirerek Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak istemesine, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile karşılık veren Türkiye, sınır güvenliği ve bekası için Fırat’ın doğusuna da harekat düzenlemekte kararlı olduğunu gösterdi. Diplomasi trafiği devam ederken, diğer taraftan da sınıra geniş çaplı harekat için sevkıyatlar yaparak müdahalenin sinyallerini verdi. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, “Orada olmamızın tek nedeni DEAŞ’tı ve DEAŞ’ı yendik. Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasını yaptı. Terör örgütü PKK/YPG bu açıklamadan sonra paniğe kapılarak daha önce savaştığı Şam yönetimi ile görüşmelere başladı. Buradan da umduğunu bulamayan terör örgütü PKK/YPG, etrafı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ablukaya alınan Münbiç’ten sessiz sedasız çekilmeye başladı.

ABD’nin silahları ve rehinelerini de taşıyor

Terör örgütü PKK/YPG umduğunu bulamayıp bölgede yalnız kalınca, Mehmetçiğin düzenleyeceği harekat öncesinde geri adım atmaya başladı. Başta Münbiç olmak üzere birçok bölgeden geri çekilme adımları atan terör örgütü, ABD’nin verdiği silahları da beraberinde götürmeye başladı. PKK/YPG, Münbiç ve Tabka’da cezaevlerinde tuttuğu rehineleri de hakim olduğu güneydeki Haseke bölgesine taşımaya başladı. Terör örgütü kendisine karşı çıkan tüm aşiretlerin liderlerini, bölgenin ileri gelenlerini ve kendi saflarına katılmayan terör örgütü DAEŞ militanlarını esir almıştı.

Geniş çaplı, uzun vadeli harekat olacak

TSK, sınırlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Türkiye-Suriye sınırında hiçbir terör örgütü kalmayacak şekilde, bölge halkının huzur ve güvenliği için başlatacağı harekat için tüm hazırlıklarını tamamladı. Askeri kaynaklar, harekatın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları gibi başlayacağını, ancak her iki harekattan daha uzun süreli bir harekat olmasının beklendiğini aktardılar. Gerekli tüm hazırlıkların kış ve yaz şartlarına göre yapıldığını belirten yetkililer, bölgeye sevk edilecek silah ve mühimmatların buna göre planlandığına aktardılar. Yetkililer, çöl rengine boyanmış zırhlıların yanı sıra, kamuflaj rengine boyanmış askeri araçlarında bunun göstergesi olduğuna dikkat çektiler.