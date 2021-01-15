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Gündem PKK/YPG, ABD kalkanında kalmak için DEAŞ’a eylem yaptırıyor
Gündem

PKK/YPG, ABD kalkanında kalmak için DEAŞ’a eylem yaptırıyor

Türkiye’nin sıkı operasyonları ile belli bir alana sıkışan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin de bölgede istememesiyle yaşam alanı gittikçe daralan terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG, ABD’nin bölgeden çekilme kararı almasının ardından küresel güçlerin koruma kalkanı devam etsin diye DEAŞ kozunu sahaya sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:03:00 -
PKK/YPG, ABD kalkanında kalmak için DEAŞ’a eylem yaptırıyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

Irak ve Suriye’de ABD, Rusya ve koalisyon güçlerinin şemsiyesi altında varlığını devam ettirmeye çalışan terör örgütü, elinde tuttuğu DEAŞ’lı teröristlere Suriye ve Irak’ta eylem yaptırarak, destek aldığı güçlerin koruma kalkanında kalmayı sürdürmek istiyor. ABD, Suriye’deki askeri varlığının büyük bölümünü çekmesinin ardından şimdi de Irak’taki varlığının yarısını çekme kararı aldı. 2020’nin son günlerinde yapılan bu açıklamanın ardından  terör örgütü PKK/YPG, elindeki DEAŞ’lı teröristlerin bir kısmını tuttuğu cezaevlerinden gizlice salıvererek Suriye'de Deyrizor, Rakka ve Hama’da, Irak'ta ise Kerkük, Bağdat ve Anbar vilayetlerinde en az 33 saldırı düzenletti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de (SOHR) son günlerde Hama'nın çöl bölgelerindeki DEAŞ militanlarının saldırıları ve bombalamalarında da onlarca Suriye askeri ve milisinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD ve batılı ülkelerden desteği azalan terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG’nin, DEAŞ terör örgütünü hortlatarak “DEAŞ’a daha bitmedi, biz hâlâ DEAŞ’a karşı savaşıyoruz” görüntüsü vermek istiyor. 


Yeni Akit Gazetesi
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