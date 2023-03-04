PKK'yı çıldırtan fotoğraf! O savunma bakanı KALE'de

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütlerine Irak kuzeyinde göz açtırmıyor. Türk silahlı insansız hava araçlarıyla savaş uçakları zaman zaman 300 kilometreye varan derinlikte operasyon icra ederek yurda geri dönüyor.

Erbil ve Süleymaniye kırsalı ile PKK'nın üs olarak kullandığı Mahmur Kampı'na düzenlenen operasyonlar teröristlerin bu ülkede rahat hareket edemeyeceklerini gözler önüne serdi.

Bunun yanında terör örgütünün bir dönem ikinci Kandil yapmaya heveslendiği Sincar'da son bir haftada icra edilen nokta atışlarla PKK/YBŞ sorumluları imha edildi.

Tel Afer batısındaki bölgede MİT, geçtiğimiz yıldan beri Kandil'in talimatıyla Sincar'a intikal etmiş kim varsa başarıyla etkisiz hale getirdi.

Sınır hattında bir zamanlar girilemez denilen PKK kampları da Pençe operasyonlarıyla birlikte yerlebir edildi. Zap, Avaşin, Metina hattında teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar temizlendi, PKK'nın buralarda barınmasının önüne geçildi.

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Türkiye sınırında PKK'nın ana konuşlanma bölgesi Zap'ı destansı bir mücadeleyle temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak kuzeyinde 30 kilometre derinlikte ve 150 kilometre uzunluktaki bir hat boyunca 100'e yakın üs bölgesi kurduğu belirtiliyor.

IRAK SAVUNMA BAKANI KALE'YE GELDİ

Terörle mücadele faaliyetleri Bağdat ve Erbil yönetimleriyle koordineli icra ediliyor. Sincar'a yönelik hava operasyonların yoğunlaştığı bir dönemde Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said'in Türkiye ziyareti, ABD destekli PKK/YPG/YBŞ çevrelerinde büyük rahatsızlık yarattı.

Irak Savunma Bakanı Said dün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara'daki merkezi KALE'ye giderek MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştü. Görüşmede istihbarat ve güvenlik konularında ortak mekanizmanın kurulmasına ilişkin izlenecek yol ele alındı.

Sözkonusu ziyaret, terör örgütünün propaganda aygıtlarında yoğun biçimde eleştirildi. Ankara ile Bağdat'ın operasyonlara ilişkin eşgüdüm içinde çalışması PKK/YPG/YBŞ'nin daha da paniklemesine yol açtı. Kandil şimdi Irak'ta barınma konusunda kendini daha da yalnız hissediyor.