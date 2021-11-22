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Gündem PKK'ya yakınlığıyla bilinen yeniyaşam neden bu haberi veriyor?
Gündem

PKK'ya yakınlığıyla bilinen yeniyaşam neden bu haberi veriyor?

Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro'sunun kapanan istasyonunun yeniden açılacağı haberini alelacele duyurması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 08:52:00 -
PKK'ya yakınlığıyla bilinen yeniyaşam neden bu haberi veriyor?

Türkiye’de birçok ilde, kent meydanlarında, otobüs duraklarında, metro istasyonlarında bombalı eylemler gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK’ya yakın bir çizgide yayın yapan Yeni Yaşam gazetesinde ilginç bir haber yer aldı.

Bir süredir kapalı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunun yeniden açılacağı haberini byük bir iştahla duyuran yayın organının bu haberi ilk eldenvermesi dikkat çekti.

Yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen operasyonlarla iyice köşeye sıkışan örgütün içerisine düştüğü çıkmazdan kurtulmak için terör eylemlerine kalkışmaya başlamasının beklendiği dönemde Yeni Yaşam’da yer alan söz konusu haber dikkat çekti.

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Yorumlar

Gül

Bir iş var bunda. Önlemler artırılsin.su uyur ,düşman uyumaz.
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behçet nacar

şu fox tvnin gazetenizin manşetini gösterdiği haber neden yok sitenizde yalancı deyyuslar
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