PKK'ya yakın paçavradan alçak ifadeler! "Yeni osmanlıcılar suriye bataklığında tek başına"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Türk Milleti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında tek yürek olurken içimizdeki kahpelerden aykırı sesler yükselmeye devam ediyor. Kamuoyunda PKK ve FETÖ terör örgütlerine yakın haberleri ile tanınan Birgün adlı paçavra bugünkü manşetinde şanlı Türk Ordusu'na ilişkin skandal ifadeler kullandı.

İbrahim Varlı adlı alçağın imzasıyla yayınlanan haberde şerefli Türk ordumuzu akıllarınca 'Yeni Osmanlıcılar' diyerek küçümseye çalışan şeref yoksunu paçavra, haberinde şu ifadeleri kullandı:

'Bataklıkta tek başına!'

"Küresel güç merkezlerinin manevraları yeni Osmanlıcıları Suriye bataklığında tek başına bıraktı. ABD'nin çekilme kararı sonrası SDG ile Şam, Ankara'ya karşı anlaştı. Aradaki aktörlerin çekilmesi ile savaşın başladığı günden bu yana Suriye ordusu ile TSK ilk kez karşı karşıya."

'AK Parti iktidarının Suriye'deki yalnızlığı giderek derinleşiyor'

Haberde zalim Esed'e bağlı askeri güçlerle YPG'li teröristlerin birleştiği ve Türkiye'nin bu ittifak karşısında çaresiz kaldığı da ileri sürüldü:

"Moskova arabuluculuğundaki Şam-SDG anlaşması bölgedeki denklemi alt üst etti. 7 yıl sonra ilk kez kuzeye ilerleyen Suriye Ordusu ile TSK karşı karşıya gelebilir."