PKK’ya sosyal medyada da nefes aldırılmıyor

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal paylaşım hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı belirlenen 11 zanlı, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.