PKK’ya sırtını yaslayan CHP’den yeni strateji! 'Abdullah Öcalan’ı...'

HDP ve terör örgütü PKK’dan yapılan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı serbest bırakma vaatlerine uzun zamandır ses çıkarmayan CHP, sandıkta vatandaşlarda büyük bir darbe yedi. CHP yönetimi seçimde istediği sonucu alamayınca, 28 Mayıs’ta yapılacak 2. tur seçimlerinde milliyetçi vatandaşların oyunu alabilmek için ‘Öcalan’ı çıkarmayacağız’ mesajları vermeye başladı.

MİLLİYETÇİ OYLARI ALMAK İÇİN YENİ STRATEJİ: ÖCALAN’I ÇIKARMAYACAĞIZ

Haber 7’nin aktardığı habere göre, seçimin 2. tura kalmasının ve milliyetçi seçmenin kilit rol aldığının ortaya çıkmasının ardından aylardır HDP ve PKK’nın açıklamalarına tek kelime etmeyen CHP’de söylem değişikliği yaşandı. 28 Mayıs’ta milliyetçi insanların oyunu almak için göz boyamaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sahaya sürdü. Kaftancıoğlu, Fox TV’de İlker Karagöz’ün, “Çalar Saat” programında uzun zamandır ses çıkarmadığı ‘Öcalan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaftancıoğlu, Abdullah Öcalan’ın hapisten çıkarılmayacağını belirterek “Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da.” açıklamasında bulundu.