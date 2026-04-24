PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Sol Parti (Die Linke) milletvekili Gökay Akbulut ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Hannes Gnauck'un dokunulmazlıklarını kaldırdı. Akbulut, Ocak 2025'te ırkçı saldırıya uğradığını ileri sürerek polise başvurmuş ancak görgü tanıkları milletvekilinin trende bir gruba hakaret ettiğini, şişe fırlattığını anlatmıştı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre karar, Dokunulmazlık Komisyonu'nun ilgili tavsiye kararlarının oybirliği ile kabul edilmesiyle alındı.

Kayseri doğumlu Gökay Akbulut'un dokunulmazlığının hangi suçlamayla kaldırıldığı henüz netleşmedi ancak Akbulut Ocak 2025'te ırkçı saldırıya uğradığını ileri sürerek polise başvurmuş ancak görgü tanıkları Stuttgart'a giden bir trende yaşanan tartışmanın Akbulut'un anlattığından farklı geliştiğini; milletvekilinin trende bir gruba hakaret ettiğini, şişe fırlattığını anlatmıştı.

İLK YASA TASARISI: PKK YASAĞI KALDIRILSIN

Olay üzerine vekil hakkında "yaralama" şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı. Göçmen haklarıyla ilgili çalışmalarıyla tanın Akbulut, Mayıs 2022’Alman Meclisi'ne sunduğu ilk yasa tasarısında PKK’nın Almanya’da faaliyet yasağının kaldırılmasını istemişti. Akbulut, Türkiye karşıtı paylaşımları nedeniyle 2023 yılında geldiği Türkiye'de, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına da alınmıştı.   

AfD'li vekilin dokunulmazlığının ise 2014-2021 yıllarında sözleşmeli askerlik yaptığı döneme dair bir disiplin süreci kapsamında kaldırıldığı belirtildi. Soruşturmaya dair bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Hannes Gnauck, yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlandığını yazdı.

Gnauck'ın dokunulmazlığı Mayıs 2024'te de aşırıcılık şüphesiyle kaldırılmıştı. Bu adımın gerekçeleri arasında, AfD'li vekilin, "radikal" olarak sınıflandırılan partinin eski gençlik örgütü Genç Alternatif içinde aktif olması vardı.

 

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Siz Türk sanın ama

PKK'lı olmasa böyle bir yasa teklifi vermez muhtemelen. Ne de olsa alman kadın.

Cengiz

Bu nasıl Kayserili yüzünde bir gram nur yok,demek ki o yolun yolcusu
