  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
Baba isyan etti: 30 dosyası var! Nasıl yakalanmıyor
ABD'de General Lee'ye ait heykel ortadan kaldırıldı
Kuzey Makedonya'da hastane yangını! Çok sayıda ölü var
Dünya PKK'ya kucak açan Almanya'da şaşırtan olay
Dünya

PKK'ya kucak açan Almanya'da şaşırtan olay

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bir kişi, terörist başı Abdullah Öcalan'ın afişlerini asmaya çalıştığı sırada polislerin müdahale etmesi sonucu, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 03:13:00 -

Daha önce PKK yürüyüşlerinin yapıldığı Almanya'da bu defa şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Frankfurt Otomobil Fuarı olarak bilinen (IAA), ilk kez Münih’te gerçekleşti.

Fuar bölgesinde bir tane provakatör terörist başı Abdullah Öcalan'ın afişlerini asmaya çalıştı.

Şahıs gözaltına alındı

Bölgede bulunan polisler durumu fark etmesi üzerine harekete geçerek şahsa engel oldu.

Polisle kısa süreli tartışma yaşayan kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay