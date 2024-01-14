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Gündem PKK’ya hiçbir yerde rahat yok! MİT bir kez daha işi bitirdi
Gündem

PKK’ya hiçbir yerde rahat yok! MİT bir kez daha işi bitirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 10:39:00 -
PKK’ya hiçbir yerde rahat yok! MİT bir kez daha işi bitirdi

MİT, Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi’yi Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor.

Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı.

İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi.

İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi’ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı. PKK/KCK mensubu Hasan Seburi’nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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