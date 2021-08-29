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Gündem PKK'ya finansman sağlıyorlardı! Operasyon yapıldı
Gündem

PKK'ya finansman sağlıyorlardı! Operasyon yapıldı

Terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:47:00 -
PKK'ya finansman sağlıyorlardı! Operasyon yapıldı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma kapsamında örgüte finansman sağladıkları öne sürülen M.A. ile H.T'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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