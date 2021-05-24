PKK’ya eleman gönderen HDP’li başkan yakalandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yapan eski HDP Esenler İlçe Eş Başkanı N.B.Ö ile terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’da olabileceği değerlendirilen şüpheliler ile terör örgütü adına gerçekleştirilen sokak eylemlerine katılan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Önceki gün İstanbul’da 6 ilçede ve Ankara’da 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Eski HDP Esenler İlçe Eş Başkanı N.B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.