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PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu

TSK, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:31
PKK'ya büyük darbe! TSK duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava operasyonlarında silahlı 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:31
  1. Şırnak
  2. TSK
  3. Operasyon

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