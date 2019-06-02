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PKK'ya büyük darbe! Örgütün 3 katlı mağarası imha edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesinde bulunan 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandırılan mağaraya düzenlenen operasyonda, mağarada bulunan PKK'lılara ait malzemeler imha edildi.

02 Haziran 2019 Pazar 17:14
PKK'ya büyük darbe! Örgütün 3 katlı mağarası imha edildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandıkları 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandıkları 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışma kapsamında Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla bugün 'Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1 Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda güvenlik güçlerince 3 katlı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaranın bölücü terör örgütü mensupları tarafından 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerine mağarada yapılan aramada, 100 kitaptan oluşan kütüphane, uyku tulumu, 7 çadır, sanayi tipi fırın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:14
  1. Şırnak
  2. 'Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1 Operasyonu'
  3. 'Beritan Koçer kış kampı'
  4. Terör operasyonları
  5. PKK operasyonu
  6. PKK sığınağı
  7. Terörle Mücadele

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  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    fareler...okuyun okuyun yüz kitapmış. bir kitabınız olsaydı bunları yapamazdınız...

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