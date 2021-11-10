PKK’ya büyük darbe: 473 kilo 600 gram zehir ele geçirildi!

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 473 kilo 600 gram eroin, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 900 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpekleri "Zeyna", "Zeus" ve "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.