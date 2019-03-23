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PKK'ya büyük darbe! 27 adet ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK tarafından bardaklara tuzaklanmış 27 patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:49
PKK'ya büyük darbe! 27 adet ele geçirildi

Diyarbakır'da, bardaklara tuzaklanmış 27 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde boş bir arazideki ağaç kabukları yığını içerisine gömülü vaziyette bez çantalar buldu.

2 kişi gözaltında

Çantalarda yapılan aramada, 5'i su bardağı, 22'si çay bardağı içinde hazırlanmış toplam 27 el yapımı patlayıcı, 6 eldiven, 7 paket fitil, 2 bant, 4 havai fişek, temizlikçi önlüğü ve bez parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda söz konusu malzemelerin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere ait olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, B.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:49
  1. PKK
  2. Diyarbakır

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