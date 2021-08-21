PKK’ya bir ülke daha tepki gösterdi: Ulusal güvenliği tehdit ediyorlar

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı Danışmanı Said El Ceyaşi, Şengal Anlaşması’nın kent merkezinde yüzde 100 uygulandığını belirterek, “PKK’nin varlığı ülkenin ulusal güvenliğine bir tehdittir” dedi.

Rûdaw’a konuşan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı’nda Sincar dosyasından sorumlu danışman Said El Ceyaşi, Erbil ile Bağdat arasında müzakereler sonucu varılan ve 3 ayrı aşamadan oluşan Şengal Anlaşması’nın güvenlik aşaması bölümünün kent merkezinde yüzde 100 uygulandığını söyledi.

Sincar’da güç değişimi yaşandığına ve halihazırda federal güçler ile Sincar polisinin kentin güvenliğini sağladığına dikkat çeken Said El Ceyaşi, “2 bin 500 polis ataması yapılacak ve bunların tamamı Şengal halkından oluşacak. Şu ana kadar 500 kişiyle mülakat yapıldı. Bunların yanında mayın temizleme ve toplama gibi faaliyetlerde yürütülüyor. 2021 yılından bu yana yaklaşık 450 aile Şengal’e geri döndü” dedi.

Sincar’da Irak hükümetine bağlı güçlerin varlığı dışında hiçbir gücün alternatif olamayacağını vurgulayan El Ceyaşi, şöyle devam etti:

“Anlaşmaya göre, bütün silahlı güçler Şengal’den uzaklaştırılmalı. Kentte sadece polis, ulusal asayiş güçleri, istihbarat birimi kalacak. Bu konuda gereken araştırmaları yaparsanız bunu net bir şekilde görebilirsiniz. 1 Aralık 2020’den bu yana anlaşmanın uygulandığını hatta kentte çok fazla değişimin de yaşandığına şahit olabilirsiniz. Şengal kent merkezi dışında, Şengal dağında ve sınırlarında birçok silahlı grubun varlıklarını sürdürdüğü doğrudur. PKK de Irak’ın ulusal güvenliğine yönelik açık bir tehdittir. Ancak yabancı bütün güçlerin bölgeden kovulması için karar verildi ve sadece Irak ordusu Şengal’in çevre bölgelerinde kalacaktır.”

"Şengal Anlaşması"

Erbil ile Bağdat hükümetleri, Sincar’ın yeniden imarı, göçzedelerin dönüşü, kentin yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasını öngören anlaşma 9 Ekim 2020’de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde imzalandı.

Sincar konusunda varılan anlaşma gereği bölgenin güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak. Ayrıca 'Haşdi Şabi' ve 'PKK' gibi örgütler Sincar’dan çıkarılacak.

Kaynak: Rudaw