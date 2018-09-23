PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın ardından Lice ilçesinin Akçabudak köyü kırsalında operasyon başlatıldı.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir M-4 piyade tüfeği, bir kalaşnikof, 3 el bombası, 8 şarjör ile 225 fişek ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.