PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.23 Eylül 2018 Pazar 09:36
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın ardından Lice ilçesinin Akçabudak köyü kırsalında operasyon başlatıldı.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir M-4 piyade tüfeği, bir kalaşnikof, 3 el bombası, 8 şarjör ile 225 fişek ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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