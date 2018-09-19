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PKK'ya bir darbe daha! Bingöl'de öldürüldü

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 3 teröristten birinin aranan teröristler listesinde yer alan 'Delila Çiya' kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
PKK'ya bir darbe daha! Bingöl'de öldürüldü

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl merkez sınırlarında 6 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan kimlik teşhisi sonucu etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan birisinin sözde Erzurum eyaletinde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığınca gri listede aranan Delila Çiya kod adlı Ceylan Buğan olduğu tespit edilmiştir" denildi.
 
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.
 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 13:15
  1. Erzurum
  2. Bingöl
  3. Delila Çiya

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    bunu ... belli oluyor dünyası ters dönmüş. bakışlara baksana bakışları. ama tersi oldu ...
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