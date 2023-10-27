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Yerel PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Yerel

PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 09:07:00 -
PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de ilçeye bağlı Süttaşı köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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Yorumlar

Gültekin

PKK VE ONUN YANDAŞLARINA AİT NE TÜR MÜHİMMAT YAKALNIRSA YAKALANSIN, BUNLARIN HEPSİNİ DÜNYA KAMU OYU ÖNÜNDE HANGİ DEVLŞETLERE AİT İSE EŞKİYALARA MUHİMMAT SAĞLAYAN EŞKİYE DEVLETLERİN YÜZÜNE  GİBİ İFŞA EDİLSİN, DÜNYANIN TEMİZ İNSANLARI BU DEVLETLERİ İYİ TANISINLAR.
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