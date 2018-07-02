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PKK'ya ağır darbe! O isim öldürüldü

Şırnak'ta dün öldürülen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde Kato bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
PKK'ya ağır darbe! O isim öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi. 

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
  1. kato

YORUM YAZ

  • SAROFSAROF3 sa önce
    BENCE PKK BUNLARI ÖNCE DAGDA MAGRADA KICLARINA BASIYORLAR ONDAN SONRA YAYLAYA GÖNDERIYORLAR SEN IYI BIRGÖT KAHRAMANISIN DEYIP ELINE BIR SILAH VERILIYOR SONRASI GEBERIP GIDIYORLAR BU GÖTLEKLERIN ANLIYACAGI DILDEN KONUSUCAKSIN BAS OSURSUNLAR BUNLARI AF EDERSEN BUNLAR SENI AFETMEZLER.
  • sezaisezai4 sa önce
    Hangi yol üzere yaşarsanız öyle ölürsünüz.
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