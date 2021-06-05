PKK'ya ağır darbe! 81 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mayıs ayında yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Çataklı şu açıklamaları yaptı:

"Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mayıs ayında; 97 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62’si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kg patlayıcı madde, 7 bin 53 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

81 terörist daha öldürüldü

Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu.

15 eylem engellendi

2021 Yılı Mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Mayıs ayında gerçekleştirilen 17 bin 893 operasyonda; 23 bin 704 kişi gözaltına alınmış, 2 bin 310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Yapılan operasyonlarda; 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram skunk, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kg metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65 bin 472 adet ekstasy, 7 bin 192 adet captagon, 107 bin 97 adet sentetik ecza, 11 milyon 21 bin 425 kök kenevir ele geçirilmiştir."