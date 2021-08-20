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Yerel PKK'ya 4 ilde eş zamanlı operasyon! 28 kişi enselendi
Yerel

PKK'ya 4 ilde eş zamanlı operasyon! 28 kişi enselendi

Terör örgütü PKK’nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek veren 28 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 10:31:00 -
PKK'ya 4 ilde eş zamanlı operasyon! 28 kişi enselendi

Terör örgütü PKK ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın sözde cezaevi yapılanmasını mercek altına aldı.

Bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği gelirlerin, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktarıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla’da operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Batman, Diyarbakır ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüphelinin 28’i yakalandı.

Ele geçirilenler

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Çalışmalar sürüyor

28 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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