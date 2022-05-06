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Dünya PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir Danimarkalı bisikletçi öldü
Dünya

PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir Danimarkalı bisikletçi öldü

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 05:42:00 -
PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu bir Danimarkalı bisikletçi öldü

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Amedi ilçesine bağlı Kani Masi kasabasında PKK'nın yerleştirdiği mayın 2 Danimarkalı bisikletçinin bölgeden geçişi sırasında patladı.

Patlama sonrası yaralanan 1 Danimarkalı bisikletçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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