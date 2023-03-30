PKK'nın umudu Kılıçdaroğlu ve seçim! Teröristler vali olarak atanacak... Listeler hazır

Mehmetçiğin yerli ve millî teknolojiler sayesinde bitirme noktasına getirdiği PKK, Altılı Masa’nın oy uğruna verdiği tavizlerle yeniden palazlanmaya çalışıyor. Kandil’deki elebaşları aleni şekilde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapıyor

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’li belediyelere kayyum atamama sözü alan örgütün, Altılı Masa’nın seçimi kazanması durumunda “Doğu ve Güneydoğu’da Birleştirilmiş Bölge” modeline geçmeyi hayal ettiği belirlendi.

Edindiğimiz bilgilere göre; CHP’den cesaret alan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat, Sabri Ok, Zübeyir Aydar gibi Kandil elebaşları HDP’li belediyelere eş başkan olacak. Sözde Kandil valileri, özerkliğin ardından konfederasyonu gündeme getirecek. Terör elebaşlarından Bese Hozat, terörist yapılanmanın konfederatif sistem planını açık etti. HDP’li Sırrı Sakık da “Yüzyıllık sistemi değiştireceğiz” diyerek ülkeyi bölme hayallerini ortaya döktü.

BAKANLIK VE BÜROKRATİK KADRO LİSTELERİ HAZIR

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Kandil’in seçimde aday çıkarmama kararı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı alan HDP’yi tamamen by-pass ettiğini söyledi.

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Sürecin merkezine oturan terör yönetim merkezinin sürekli el yükselttiğini söyleyen Palabıyık “PKK, ‘Millet İttifakı’nı biz desteklemezsek kazanamazsınız’ fikrine tamamen ikna etmiş durumda. Kandil, siyaset üretmekten ve inisiyatif almaktan tamamen uzaklaşan HDP’nin yerine oturdu. Süreci büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Millet İttifakı’na da istedikleri her şeyi yaptırmanın gayreti içerisindeler. Öcalan’ın hapisten çıkması konusunda gerekli sözleri almışlar. Bese Hozat bunu açıkça ifade etti. CHP’nin de katıldığı Diyarbakır Nevruz kutlamasında bu sözü verilmiş.

Bununla birlikte bakanlık ve bürokratik kadro listeleri de hazır. Bir diğer konu yerel yönetimlerin merkezi sistemden bağımsız olmasında anlaştılar” dedi.



ATAMA LİSTELERİ HAZIR

PKK-HDP’nin tüm hedeflerini gerçekleştirmede en çok CHP’ye güvendiğini ifade eden Prof. Dr. Palabıyık, örgütün hain planlarını ilk olarak Hakkâri-Şırnak, Muş-Bitlis, Siirt-Batman gibi illerde uygulamaya sokmayı planladığını söyledi.

PKK’nın Birleştirilmiş Bölge dizaynının hayata geçirilmesi durumunda bir sonraki aşama sözde Kürdistan Yerel Yönetimler Birliği olacak. Selahaddin Demirtaş ve Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını garanti gören Kandil, tıpkı Suriye’deki kantondan özerk bölgeye geçişte olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu’da da Batılı güçlerin desteği ile önce federasyon ardından 4 farklı bölgeden oluşan konfederasyon ilan etmenin hayalini kuruyor.

Prof. Dr. Adem Palabıyık’a göre bu süreçte özellikle Van, Diyarbakır, Kamışlı, Kobani, Rakka, Haseke ve Menbiç şehirleri arasındaki hat canlı tutarak, sözde Kürdistan’ın ikili adımı fiilen atılmış olacak. Palabıyık “Bir sonraki merhale Musul ve Erbil’i de kapsayacak şekilde planlanıyor. Ulusal ölçekten uluslararası niteliğe geçmek isteyen örgüt, terör devletinin kabulü konusunda Batılı ülkelerden aldığı sözlere güveniyor” diye konuştu.