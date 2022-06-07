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Gündem PKK'nın suikastçisiydi! Paketlenip Türkiye'ye getirildi
Gündem

PKK'nın suikastçisiydi! Paketlenip Türkiye'ye getirildi

Terör örgütünün suikastçisi olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Rojda kod adlı isimli Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 13:36:00 -
PKK'nın suikastçisiydi! Paketlenip Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

PKK'ya 2015'te katıldı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

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