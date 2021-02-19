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Gündem PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı
Gündem

PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu ve Türkiye'de birçok saldırının planlayıcısı olan terörist ve kendisine yardım eden Suriye uyruklu şahıs Avrupa'ya kaçmaya çalışırken tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 20:18:00 -
PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

PKK terör örgütü adına Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde sözde üst düzey sorumlu olarak görev yapıp, Türkiye’deki birçok eyleme katılan ve Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan terörist ve kendisine yardım eden Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.

11 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmenin illegal yollarla Avrupa ülkelerine götürüleceği ve bu şahıslar arasında önemli bir şahsın olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

 

PKK’lı terörist yakayı ele verdi

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan 2'sinin yurtdışına kaçmak için daha fazla para verdiği tespit edildi. Ekiplerin daha fazla para ödemelerinden şüphelendiği şahıslardan birisinin 32 yaşındaki Resulayn doğumlu K.H.R.S. isimli PKK’lı terörist olduğu belirlendi. K.H.R.S.'nin 2008 yılında PKK terör örgütüne katıldığı, Gara, Harkuk ve Şemdinli bölgelerinde terör örgütü adına üst düzey sorumlu olduğu, en son terör örgütünün sözde bölük komutanlığını yaptığı ve patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi. K.H.R.S. isimli teröristin ayrıca 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracına ve aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya patlayıcı ile saldırı düzenlediği belirlendi. Birçok eylemin faili olduğu belirlenen şahsın 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının da planlayıcısı olduğu tespit edildi.

Şahsın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.R.S. ve kendisine yardım eden A.A., Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan K.H.R.S. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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