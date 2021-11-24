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Gündem PKK'nın sözde komutanı yakalandı
Gündem

PKK'nın sözde komutanı yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bölük komutanı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 15:42:00 -
PKK'nın sözde komutanı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında termr örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘silahlı kadın birlikleri YJA-STAR’ içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.’nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü’nde sürüyor.

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