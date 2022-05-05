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Gündem PKK’nın siyasi kolundan daha azı beklenemezdi HDP’li vekil şehit çocuğu polise ‘düşman’ dedi
Gündem

PKK’nın siyasi kolundan daha azı beklenemezdi HDP’li vekil şehit çocuğu polise ‘düşman’ dedi

Terör örgütü PKK'nın meclisteki uzantısı HDP'li vekil 'şehit çocuğu' polisimize 'düşman' diye seslendi. Tartışmalar büyürken yaşanan bu gerilim kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 14:17:00 - 2022-05-05 14:23:51

İl binası önünde HDP'li vekillerle yaşanan gerginlikte polis, şehit çocuğu olduğunu söyleyince tartışma büyüdü.

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi önünde kalabalık bir grup, protesto için bir araya geldi.

Olayla ilgili bölgeye gönderilen polis ekipleri ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

HDP'li vekiller, provokasyon iddiasında bulunarak çıktıkları kapı önünde polis ile sözlü münakaşaya girdi.

HDP'li vekil ile polis tartıştı

Gerginlik sırasında araya giren bir polis, kendisinin şehit çocuğu olduğunu söyleyerek HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a seslendi.

"Sana hesabını sordum mu babamın kanının?"

Kapı önünde polis ekiplerine bağıran Başaran'a yönelen polis, "Sana hesabını sordum mu babamın kanının." dedi. Bunun üzerine HDP'li vekil "ben sana hesabını sorarım, düşman" diyerek ortamı alevlendirdi.

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