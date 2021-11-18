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Gündem "PKK'nın sesi" kesildi! O alçak, "terör"den adliyede
Gündem

"PKK'nın sesi" kesildi! O alçak, "terör"den adliyede

Terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma suçundan Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:44:00 - 2021-11-18 16:59:01
"PKK'nın sesi" kesildi! O alçak, "terör"den adliyede

 

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün operasyonla yakalanan ve 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Omar Souleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

"Öcalan övgüsü sebebiyle gözaltına alındı"

Souleyman'ın birkaç yıl önce Almanya'da katıldığı bir etkinlikte, PKK kurucusu Abdullah Öcalan'ı övdüğü konuşma sebebiyle gözaltına alındığı kaydedildi. 2011 yılında Suriye'de savaşın başlaması sonrası Türkiye'ye yerleşen Souleyman, şarkılarıyla adını bölgenin ötesinde duyuran bir isim olmuştu.

 

 

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