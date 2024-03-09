PKK’nın paravan örgütünün sözde lideri sarı torbasını hazırlıyor! Kent Uzlaşısı sağlandı sıra Sokak uzlaşısında

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara için de yeni bir karar aldı. DEM, 3 ilçede aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

ANKARA UZLAŞISI

İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyuran DEM, Ankara'da 3 ilçede (Polatlı, Yenimahalle ve Bala) belediye başkan adayı göstermediklerini açıkladı.

Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine överek "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor." demişti.

PKK'DEM DEM'E ÖVGÜ VE SELAMLAR

Terör örgütü 'Kadınların Birleşik Devrim Hareketi'nin (KBDH) sözcüsü Hevi Sayra DEM'in seçimlerdeki Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Gültan Kışanak'ı tebrik ederek başta cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün DEM üyelerini selamladı.

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TERÖR ÖRGÜTÜ KBDH'DEN SEÇİMLER SONRASI SOKAK ÇAĞRISI

DEM'in kazandığı alanlarda seçim sonrası kayyum atanmasına karşı açıkça sokak çağrısı yapan Sayra "Öyle ki yarın bugün bu belediyeler yeniden kazanıldığında onları fiili meşru mücadeleyle de savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İşte terör örgütü KBDH sözcüsü Hevi Sayra'nın ö sözleri;

Demokratik mücadelede rol oynayan ve bedeller ödeyen Gültan Kışanak'ın adaylık başvurusunu önemli görüyoruz. Yine zindanlardaki dünkü HDP bugünkü DEM Parti'den tutsak olan kadın arkadaşları da buradan selamlamak isteriz, Figen Yüksekdağ'ı ve siyasette emek veren öncü kadınları saygıyla sevgiyle anmak isteriz. Eşbaşkanlık sistemi bir kazanımdır bu topraklarda ama örneğin DEM Parti içerisinde bile bazı çatlak sesler olduğunu biliyoruz.

Öyle ki yarın bugün bu belediyeler yeniden kazanıldığında onları fiili meşru mücadeleyle de savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçimlerden sonra Erdoğan ve Bahçeli ittifakının, Saray rejiminin yeniden kayyum atam olasılığı çok yüksek dolayısıyla da bu hazırlıkla ele almak gerektiğini düşünüyoruz.

Bir direniş siperi olarak buraları savunmak kayyumlara karşı savunmak, sokak hareketini büyütmenin bir vesilesine dönüştürmek oldukça önemli.

KBDH'NİN KURULUŞU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, DKP-Kadın Komünarlar Birliği, Maoist Komünist Partisi, MLKP-Komünist Kadın Örgütü (KKÖ), PAJK, THKP-C/MLSPB' gibi terörist gruplar birleşip Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH)'ni kurdu.