  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen maskeleri görün Batı şakşakçıları! Soykırıma ses çıkaran Maka Dakhil kovuldu

Sedat Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi OLMASAYDI NE OLURDU? İçimizdeki İsrailliler yalana doymuyor

Görüntüler ortaya çıktı! Şarlatan Adnan Oktar Aleyna Tilki’ye böyle salça olmuş

O yalanlar Cem Küçük’ü isyan ettirdi! Sağlı-sollu, Allah ne verdiyse girişti

Hilal Kaplan, kötü haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Maalesef…

O anket, az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Yeniden Refah damga vurdu! İşte partilerin son oy oranları

Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Siyaset PKK'nın kurucusunun önünde poz! CHP'nin utanç fotoğrafı!
Siyaset

PKK'nın kurucusunun önünde poz! CHP'nin utanç fotoğrafı!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 10:17:00 -
PKK'nın kurucusunun önünde poz! CHP'nin utanç fotoğrafı!

Atatürk’ün “Cumhuriyet ile birlikte en büyük iki eserimden biri” dediği CHP, 100’üncü yılda adeta ibretlik hale geldi. CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve ilçe yöneticileri, PKK’nın siyasi ayağı olan HDP’nin yerine kurulan HEDEP İlçe Başkanlığı ziyaretinde, terör örgütünün kurucularından Mazlum Doğan’ın fotoğrafı önünde poz verdi.

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve ilçe yöneticileri, PKK’nın siyasi ayağı olan HDP’nin yerine kurulan HEDEP İlçe Başkanlığı ziyaretinde, terör örgütünün kurucularından Mazlum Doğan’ın fotoğrafı önünde poz verdi.

Kendi tabanından da ağır eleştiriler alan CHP, yine şaşırtmadı ve tepkileri haklı çıkardı. CHP Manisa Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve beraberindeki ilçe yöneticileri, utanç verici bir skandala imza attı.

GURURLA PAYLAŞTILAR

PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin yerine kurduğu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İlçe Başkanlığı'nı (HEDEP) ziyaret eden İlçe Başkanı Ayma ve CHP'li yöneticiler, terör örgütü PKK'nın kurucularından Mazlum Doğan'ın fotoğrafının önünde el sıkışıp fotoğraf çektirdi.

Paylaşılan karede, Mazlum Doğan'ın yanı sıra, Cumhuriyet'e karşı ilk ayaklanmalardan birini başlatan Şeyh Sait'in fotoğrafının da yer aldığı görüldü. Görüntü CHP'nin utanç fotoğrafları olarak kayıtlara geçti.

TURGUTLU'DA TEPKİ TOPLADI

Hüseyin Ayma ve CHP'li yöneticiler, bu pozları adeta gurur fotoğrafları gibi sosyal medyada paylaşmaktan da geri durmadılar. CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'nın söz konusu skandal fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, HEDEP İlçe Başkanı İshak Ebem'e de "Nazik misafirperverliklerinden dolayı" teşekkür etmeyi ihmal etmemesi dikkat çekti. Bu arada ziyarette belediye bağımsız meclis üyesi Burhan Irk da yer aldı. CHP heyetinin bu ziyareti ve İlçe Başkanlığı'nın söz konusu fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından yayınlaması ilçede büyük tepki topladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÖRGÜTÜN KURUCULARINDAN

PKK'nın 1978'de yaptığı kuruluş kongresinde sözde Merkez Komite üyeliğine seçilen Mazlum Doğan, 1979'de Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde terör örgütü adına faaliyet yürütürken yakalanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'ne konulan Doğan, 1982'de 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece, cezaevi koşullarının protesto etmek için kendisini ateşe verip yaktı. Mazlum Doğan, ölümünün ardından PKK terör örgütü tarafından nevruzun sözde sembolü olarak kabul edilmeye başlandı.

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Gurursuzlar!

oflu baba

CHP DIYE BIR PARTIMI KALDI NEREDE VATAN HAINLERI VAR CHP NIN KOLLARININ ARASINDA ADAMLAR BOSUNA ATATURKU PARTIDEN ISMINIDE CISMINIDE CIKARMADILAR UTANMASALAR APO,YA KIZLARINI KARILARINI GONDERIP SAKSAFON CALDIRACAKLAR KANSIZ S.SIZLER. SU RESME BAKIYORUMDA MAGARALARDA LIBOS GIBI OLMUS S.SIZ ..
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23