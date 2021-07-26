  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bitcoin'de sert yükseliş! Bir anda tırmanışa geçti
PKK'nın kritik ismi öldürüldü!
Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
Sebastian Kurz: Türkiye'ye gitmeleri daha doğru
Gündem PKK'nın kritik ismi öldürüldü!
Gündem

PKK'nın kritik ismi öldürüldü!

"Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta öldürüldü. Ateş, PKK'nın sözde Hakurk lojistik sorumlusuydu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 10:51:00 - 2021-07-26 11:10:31
PKK'nın kritik ismi öldürüldü!

MİT’in nokta operasyonlarından biri daha başarıyla tamamlandı. PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

2015 yılından bu yana Kuzey Irak’ta PKK’nın bünyesinde faaliyet gösteren isimlerden biri olan teröristin, PKK’nın Türkiye’deki birçok eylemini organize eden isimlerden biri olduğu açıklandı.

PKK/KCK’nın üst düzey isimlerini ve bunların kurduğu yerel istihbarat ağını takip eden MİT, yerel casuslar vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

O alanın uzun süredir takip edildiği ve ilginç bir yönteme başvurulduğu öğrenildi.

Ajanların tanınmaması için sık sık değiştirildiği, bu bağlamda da verilen istihbarat tekniklerinin ötesine geçildiği öğrenildi.

Birbirinden tamamen habersiz oluşturulan bu istihbarat şebekeleri ile MİT’e bilgiler taşındığı, Hakan Ateş’in uygun zamanda belirlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

orhan inan

DARISI KALANLARIN BAŞINA İNŞALLAH..ERMENİ TOHUMU KATİLLER.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay