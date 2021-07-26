PKK'nın kritik ismi öldürüldü!

MİT’in nokta operasyonlarından biri daha başarıyla tamamlandı. PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

2015 yılından bu yana Kuzey Irak’ta PKK’nın bünyesinde faaliyet gösteren isimlerden biri olan teröristin, PKK’nın Türkiye’deki birçok eylemini organize eden isimlerden biri olduğu açıklandı.

PKK/KCK’nın üst düzey isimlerini ve bunların kurduğu yerel istihbarat ağını takip eden MİT, yerel casuslar vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

O alanın uzun süredir takip edildiği ve ilginç bir yönteme başvurulduğu öğrenildi.

Ajanların tanınmaması için sık sık değiştirildiği, bu bağlamda da verilen istihbarat tekniklerinin ötesine geçildiği öğrenildi.

Birbirinden tamamen habersiz oluşturulan bu istihbarat şebekeleri ile MİT’e bilgiler taşındığı, Hakan Ateş’in uygun zamanda belirlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.