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PKK'nın korkusu telsizde! 'Çorap söküğü gibi...'

Terör örgütü PKK'nın Erzurum-Bingöl hattındaki sözde tepe sorumluları öldürüldü. PKK'lı teröristlerin yaşadığı panik ise telsiz konuşmalarına yansıdı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:31
PKK'nın korkusu telsizde! 'Çorap söküğü gibi...'

Sabah'nin haberine göre, terör örgütünün sözde "Dersim" ve "Orta saha" olarak adlandırdığı bölgede son 1 yılda faaliyet yürütüen tüm terör sorumluları öldürüldü. Dersim saha sorumlusu İsa Teres, yerine gönderilen Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, yerine gelen Musa Çetiner, yerine gönderilen İbrahim Çoban o isimler arasında yer aldı.

Tunceli'ye bağlı faaliyet yürüten sözde Karadeniz eyalet sorumluları Mehmet Yakışır ile Barış Öner de öldürülünce PKK bölgeye saha sorumlusu gönderemez oldu. Örgütün bölgeye yeni terörist gönderemez hale geldiği belirlendi.

Panik telsize yansıdı

Bu tespit örgütün telsiz konuşmalarına da yansıdı. Kandil'le 23 Eylül günü bağlantı kuran Şoreşger telsiz kodlu teröristin bölgeye sorumlu gönderilmediği takdirde kaçışların hız kazanacağını söylemesi de kayıtlara girdi. Teröristin kaçışların yaşanması halinde çorap söküğü gibi arkasının geleceğini şifresiz açık bir şekilde anlattığı belirlendi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:31
  1. Tunceli
  2. pkk
  3. PANİK
  4. Telsiz

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