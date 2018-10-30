PKK'nın korkunç planı ortaya çıktı! Petrol tesisini havaya uçuracaklardı

Antalya'da, terör örgütü PKK'nın bazı tesislere ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesine ilişkin 9'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abbas Yaküt, Ali Göktekin, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Ömer Başkurt, Seyithan Göktekin, başka suçtan tutuklu Veysi Özçakan ile tutuksuz sanıklar E.A., A.K., H.B., S.B., K.T. ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Eyüp Çelik ve Abdulkerim Yaküt ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların eylem hazırlıklarını ve eylemlerini en ince detaylarına kadar anlattı. Askeri aracın geçişi sırasında patlatılan bomba ile tesise atılan roketatarın ardından Toros Dağları'nda arama faaliyetleri yapan jandarmaya kurulan pusudan da söz eden savcı, Uzman Çavuş Doğruöz'ün 14 Kasım 2016'da şehit edilmesinden sonra silahının alındığını hatırlattı.

Petrol tesisini havaya uçurmayı planlamışlar

Sivil ölümleri ve ekonomiyi baltalamayı hedefleyen eylemler arasında akaryakıt yüklü tanker ile petrol dolum tesisini havaya uçurma planının da bulunduğu belirtilen mütalaada, sanıkların polisle nasıl çatışmaya girdikleri de anlatıldı. Savcı, sanıklar Abdulkadir Akdoğan'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Emrecan Demir'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, diğer sanıklar Hasan Yaküt, Seyithan Göktekin, Abbas Yaküt, Abdulkerim Yaküt, Zozan Yaküt, Ömer Başkurt, Ali Göktekin, Abdulselam Kaplan, Edip Ay'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteminde bulundu.

Sanıklar A.E., H.B., H.D., K.T. V.Ö ve S.B.'nin ise 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Savcı, mütalaasında sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Abbas Yaküt, Eyüp Çelik, Abdulkerim Yaküt, Seyithan Göktekin'in tutukluluk hallerinin devamına; Ali Göktekin, Ömer Başkurt'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini ve F.E. hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Seyithan Göktekin ve Eyüp Çelik'in tutukluluk halinin devamına; Ömer Başkurt, Ali Göktekin, Abbas Yaküt ile Abdulkerim Yaküt'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlaması için duruşma ertelendi.