PKK'nın kasasına yüzlerce polisle baskın: Büyük miktarda paraya el konuldu

Almanya'da terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Hamburg'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Saksonya polisi, 54 yaşındaki Türk vatandaşının Dresden Eyalet Mahkemesi'nin tutuklama emri üzerine gözaltına alındığını, Köln kentindeki evinde arama yapıldığını, operasyonun Hamburg, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya polisi tarafında ortaklaşa yürütüldüğünü ve büyük miktardaki paraya da el konulduğunu duyurdu.

ÇEKYA VE POLONYA'DAN DA SORUMLUYMUŞ!

Şüphelinin, 2015-2018 yılları arasında örgütün Saksonya bölge sorumlusu olduğu, bu bölgenin Almanya'daki Dresden, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg ve Halle kentlerinin yanı sıra Çekya ve Polonya'yı da kapsadığı, daha sonra örgüt bünyesinde yapılan görev değişikliği üzerine Saarland, Gießen/Siegen, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg ve son olarak da Hamburg'ta "bölge yöneticisi" olarak faaliyet gösterdiği açıklandı.

Teröristin kendisine bağlı PKK alan sorumlularının gözetimi ve yönetiminin yanı sıra propaganda etkinlikleri ve toplantıları organize ettiği ayrıca PKK için yıllık bağış adı altında haraç topladığı da tespit edildi.