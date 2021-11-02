"PKK'nın kapıcısı" fena çuvalladı! İşte araç satış rakamları

Terör örgütü PKK’nın döktüğü kanlar hâlâ elinde olan Selahattin Demirtaş, hapiste şaklabanlık işine de başladı. Bölücü örgütün her saldırısının ardından gülüp oynayan HDP’nin eski eş genel başkanı, dışarıdaki sempatizanları için de stand-up’çılığa soyundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen haftaki “Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor” açıklamasını aklı sıra ti’ye alan Demirtaş, “Diyarbakır'daki apartman görevlimiz, Almanya'dan Audi Q8 getirtmiş, market alışverişi için kullanacakmış” diyerek güya espri yaptı.

Türkiye'de otomobil satışları arttı

Demirtaş'ın insanların otomobil alamadığını ima eden sözlerini ise açıklanan son araç satış rakamları yalanladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2021 yılı Ocak-Ekim dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerine göre Türkiye'de otomobil satışları 10 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475 bin 312 adet oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 614 bin 891 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak 475 bin 312 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13,2 artarak 139 bin 579 adede ulaştı.