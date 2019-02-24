PKK'nın kalleş planı! Son anda imha edildi Şırnak'ın Raşin Pınarı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi. Alınan bilgiye göre, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 6. Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca 2 gün önce başlatılan "Şehit Piyade Er İsmail Orcan Operasyonu" devam ediyor. İmha edildi Raşin Pınarı mevkisindeki arazi arama tarama faaliyeti esnasında, PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerinin geçiş güzergahına tuzaklanmış ve metallerle güçlendirilmiş, içerisinde bir kilogram patlayıcı olan piknik tüpü bulundu. Alınan çevre güvenliğinin ardından patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

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